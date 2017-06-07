В Петербурге 9 июня грозы, ливни и сильный ветер
В течение суток девятого июня в Петербурге прогнозируются грозы и ливни, неблагоприятное воздействие которых усилится сильным ветром. В утренние часы уже зафиксировано несколько случаев падения деревьев.
Температура воздуха, согласно данным метеорологического центра, будет колебаться в границах +13°C +15°C.
Будьте внимательны!
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В ночь после празднования Дня России (двенадцатое-тринадцатое июня) мосты Петербурга не будут разводиться.
Транспортная авария с участием «ВАЗ-2109» и иномарки Volkswagen зафиксирована МЧС Петербурга утром девятого июня на Кольцевой дороге.
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