Поклонногорский путепровод откроется в конце года
Открыть движение (рабочее) по Поклонногорскому путепроводу планируется к концу текущего года. В настоящее время работы по возведению путепровода через пути (железнодорожные) Выборгского направления в створе улицы Поклонногорской завершены более чем не половину. Подрядчик проводит мероприятия по переустройству коммуникаций.
Путепровод призван соединить Выборгский и Приморский районы города. Строительство открылось еще пять лет назад, однако прежний подрядчик не справился с задачами.
фото: Администрация Петербурга
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В дневные часы на улице Орджоникидзе сгорел цельнометаллический гараж.
Открыть движение (рабочее) по Поклонногорскому путепроводу планируется к концу текущего года.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».