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Поклонногорский путепровод откроется в конце года

Поклонногорский путепровод откроется в конце года


Открыть движение (рабочее) по Поклонногорскому путепроводу планируется к концу текущего года. В настоящее время работы по возведению путепровода через пути (железнодорожные) Выборгского направления в створе улицы Поклонногорской завершены более чем не половину. Подрядчик проводит мероприятия по переустройству коммуникаций.

Поклонногорский путепровод откроется в конце года


Путепровод призван соединить Выборгский и Приморский районы города. Строительство открылось еще пять лет назад, однако прежний подрядчик не справился с задачами.

фото: Администрация Петербурга
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