Поклонногорский путепровод откроется в конце года

фото: Администрация Петербурга

Открыть движение (рабочее) по Поклонногорскому путепроводу планируется к концу текущего года. В настоящее время работы по возведению путепровода через пути (железнодорожные) Выборгского направления в створе улицы Поклонногорской завершены более чем не половину. Подрядчик проводит мероприятия по переустройству коммуникаций.Путепровод призван соединить Выборгский и Приморский районы города. Строительство открылось еще пять лет назад, однако прежний подрядчик не справился с задачами.