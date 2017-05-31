В Петербурге прогнозируются дожди и усиление ветра
В Петербурге второго июня, согласно данным ведомства МЧС, прогнозируются дожди и усиление ветра. Скорость ветра может достигнуть показателя двадцать м/с.
Специалисты службы предостерегают жителей города о неблагоприятных погодных условиях.
Будьте внимательны!
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Тройная транспортная авария зафиксирована службой МЧС Петербурга днем второго июня в центре города.
Специалисты ДСТО (Дирекция транспортного обхода) сообщают о блокировании съезда на развязке КАД с трассой «Петербург — Матокса».
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».