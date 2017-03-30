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В Петербурге определились подрядчики по проектированию веломаршрутов

В Петербурге определились подрядчики по проектированию веломаршрутов


В Петербурге определились подрядчики, которые займутся проектированием четырех велосипедных маршрутов. В рамках конкурса право на проведение работ получили «Гильдия современных проектов» и «Институт «Стройпроект». Справиться с поставленными задачами подрядчики должны до конца весеннего сезона текущего года.

В проект входят маршруты по набережным Петроградской стороны (велосипедное кольцо), «метро Крестовский остров, проспект Левашовский, набережная Карповки (Гренадерский мост)», «проспект Гражданский, мост Гренадерский» и «проспект Луначарского (шоссе Выборгское — улица Руставели). Суммарные затраты на проектные работы составят 13,1 млн руб.

КРТИ Петербурга отмечает, по завершению работ город перейдет к строительным мероприятиям.
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