Дворцовый мост 2 апреля «загорится» синими огнями

Дворцовый мост второго апреля примет участие в международном мероприятии «Зажги синим». Специальная вечерняя подсветка будет активирована вплоть до рассвета.
Акция проводится ежегодно и посвящена Всемирному дню информации о проблеме аутизма. Синий цвет — международный символ аутизма, осветит в этот день городские объекты более чем в восьмидесяти странах.
фото: Администрация Петербурга
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В Петербурге определились подрядчики, которые займутся проектированием четырех велосипедных маршрутов.
Дворцовый мост второго апреля примет участие в международном мероприятии «Зажги синим».
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