Дворцовый мост 2 апреля «загорится» синими огнями

фото: Администрация Петербурга









Дворцовый мост второго апреля примет участие в международном мероприятии «Зажги синим». Специальная вечерняя подсветка будет активирована вплоть до рассвета.Акция проводится ежегодно и посвящена Всемирному дню информации о проблеме аутизма. Синий цвет — международный символ аутизма, осветит в этот день городские объекты более чем в восьмидесяти странах.