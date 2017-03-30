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Дворцовый мост 2 апреля «загорится» синими огнями

Дворцовый мост 2 апреля «загорится» синими огнями


Дворцовый мост второго апреля примет участие в международном мероприятии «Зажги синим». Специальная вечерняя подсветка будет активирована вплоть до рассвета.

Акция проводится ежегодно и посвящена Всемирному дню информации о проблеме аутизма. Синий цвет — международный символ аутизма, осветит в этот день городские объекты более чем в восьмидесяти странах.

фото: Администрация Петербурга



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