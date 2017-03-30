В Петербурге 30 марта похолодание, снег и гололедица

Петербуржцам изрядно надоели ежедневные новости о грядущей гололедице и снежные осадках — ведь за окном конец марта, однако как говорится «что есть, то есть». В четверг тридцатого марта в Северной столице вновь не весенняя погода.В ночные часы температура опустится до -6 °C. Гололедица. Слабый снег во второй половине дня.