В Петербурге 30 марта похолодание, снег и гололедица
Петербуржцам изрядно надоели ежедневные новости о грядущей гололедице и снежные осадках — ведь за окном конец марта, однако как говорится «что есть, то есть». В четверг тридцатого марта в Северной столице вновь не весенняя погода.
В ночные часы температура опустится до -6 °C. Гололедица. Слабый снег во второй половине дня.
Будьте внимательны!
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Петербуржцам изрядно надоели ежедневные новости о грядущей гололедице и снежные осадках.
Возгорание крыши кирпичного гаража зафиксировано службой МЧС Петербурга вечером двадцать девятого марта во Фрунзенском районе.
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