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Ремонт Тучкова моста проходит в соответствии с графиком

Ремонт Тучкова моста проходит в соответствии с графиком


Специалисты комитета КРТИ Петербурга (транспортная инфраструктура) отмечают четкое следование подрядчика плановому графику ремонта Тучкова моста. Согласно намеченным срокам, переправу планируется «вернуть» городу в полном объеме к весне будущего года.

Среди основных целей значится ремонт конструкций разводного пролета и замена механизмов.

С пятнадцатого мая планируется приступить к разводке моста в рамках обеспечения навигации. В середине мая текущего года подрядчик рассчитывает перейти и ко второму этапу работ, предполагающему перевод движения (автомобильного, пешеходного) на низовую часть моста.

фото: КРТИ Петербурга
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