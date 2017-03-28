Ремонт Тучкова моста проходит в соответствии с графиком
Специалисты комитета КРТИ Петербурга (транспортная инфраструктура) отмечают четкое следование подрядчика плановому графику ремонта Тучкова моста. Согласно намеченным срокам, переправу планируется «вернуть» городу в полном объеме к весне будущего года.
Среди основных целей значится ремонт конструкций разводного пролета и замена механизмов.
С пятнадцатого мая планируется приступить к разводке моста в рамках обеспечения навигации. В середине мая текущего года подрядчик рассчитывает перейти и ко второму этапу работ, предполагающему перевод движения (автомобильного, пешеходного) на низовую часть моста.
фото: КРТИ Петербурга
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Специалисты комитета КРТИ Петербурга (транспортная инфраструктура) отмечают четкое следование подрядчика плановому графику ремонта Тучкова моста.
Следование транспорта по Лесному проспекту, сообщает ведомство ГАТИ, ограничивается с первого апреля.
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