В Петербурге 28 марта мокрый снег и скользкая дорога

Отмечавшийся на протяжении всего понедельника мокрый снег, согласно прогнозу метеорологического центра сохранится в Петербурге и двадцать восьмого марта. Служба МЧС предостерегает, одновременно с осадками стоит готовиться к гололеду и сильному ветру.
Сила ветра может достигать показателя двадцать м/с.
Будьте внимательны!
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В Петербурге на улице Белы Куна поздним вечером двадцать седьмого марта зафиксировано возгорание в легковой иномарке.
Отмечавшийся на протяжении всего понедельника мокрый снег, согласно прогнозу метеорологического центра сохранится в Петербурге и двадцать восьмого марта.
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В понедельник, двадцать седьмого марта, вследствие неблагоприятных погодных условий дорожные службы Петербурга перешли на усиленный режим работы.
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Возгорание в иномарке Chevrolet, приведшее к повреждению припаркованного неподалеку автомобиля Renault, зафиксировано МЧС Петербурга ночью двадцать седьмого марта.