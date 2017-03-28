В Петербурге 28 марта мокрый снег и скользкая дорога

Отмечавшийся на протяжении всего понедельника мокрый снег, согласно прогнозу метеорологического центра сохранится в Петербурге и двадцать восьмого марта. Служба МЧС предостерегает, одновременно с осадками стоит готовиться к гололеду и сильному ветру.Сила ветра может достигать показателя двадцать м/с.