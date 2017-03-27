Петербургские дорожные службы перешли на усиленный режим
В понедельник, двадцать седьмого марта, вследствие неблагоприятных погодных условий дорожные службы Петербурга перешли на усиленный режим работы. В каждом районе города сформированы экстренные бригады.
Согласно прогнозу на ближайшие дни мокрый снег и гололедица сохранятся, поэтому специалисты будут дежурить вплоть до изменения ситуации. Связаться с профильным комитетом и оставить сообщение о состоянии дорог возможно по телефону: 314-60-13 (круглосуточно).
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В Петербурге на улице Белы Куна поздним вечером двадцать седьмого марта зафиксировано возгорание в легковой иномарке.
Отмечавшийся на протяжении всего понедельника мокрый снег, согласно прогнозу метеорологического центра сохранится в Петербурге и двадцать восьмого марта.
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