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Петербургские дорожные службы перешли на усиленный режим

Петербургские дорожные службы перешли на усиленный режим


В понедельник, двадцать седьмого марта, вследствие неблагоприятных погодных условий дорожные службы Петербурга перешли на усиленный режим работы. В каждом районе города сформированы экстренные бригады.

Согласно прогнозу на ближайшие дни мокрый снег и гололедица сохранятся, поэтому специалисты будут дежурить вплоть до изменения ситуации. Связаться с профильным комитетом и оставить сообщение о состоянии дорог возможно по телефону: 314-60-13 (круглосуточно).
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