КАД в районе развязки с Софийской закрывается до конца апреля

Кольцевая дорога (КАД) ограничивается в районе развязки с улицей Софийской. Официальные представители дирекции транспортного обхода отмечают, следование транспорта по двум полосам закрывается вплоть до конца апреля.
В качестве причин введения ограничений специалисты называют необходимость проведения работ по замене деформационных швов. Технические мероприятия ведутся в районе 80–81 км внешней стороны
КАД
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Кольцевая дорога (КАД) ограничивается в районе развязки с улицей Софийской.
Всего один час потребовался петербургским полицейским для розыска автоугонщика, похитившего иномарку KIA Rio утром двадцать пятого марта.
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