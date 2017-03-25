В Петербурге 27 марта гололедица и сильный ветер
В начале недели, двадцать седьмого марта, отмечавшийся на выходных сильный ветер не оставит Петербург. Согласно данным службы МЧС, порывы могут достигать показателя двадцать м/с.
Ранним утром и в ночные часы на дорогах прогнозируется возникновение гололедицы.
Будьте внимательны!
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В начале недели, двадцать седьмого марта, отмечавшийся на выходных сильный ветер не оставит Петербург.
В дневные часы двадцать шестого марта на территории Фрунзенского района службой МЧС Петербурга зафиксировано возгорание в двух железобетонных гаражах.
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