В Петербурге 26 марта прогнозируется шквалистый ветер и гололедица

В воскресенье, двадцать шестого марта, на территории Петербурга прогнозируется шквалистый ветер. Специалисты службы МЧС отмечают, сила ветра может достигать двадцати м/с.
В ночные и утренние часы на дорогах следует ожидать образование гололедицы!
Будьте осторожны!
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В воскресенье, двадцать шестого марта, на территории Петербурга прогнозируется шквалистый ветер.
В пожаре на территории Калининского района, зафиксированного службой МЧС Петербурга вечером двадцать пятого марта, сгорел автомобиль Volkswagen.
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