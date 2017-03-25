В Петербурге 25 марта мокрый снег и гололедица

В субботу двадцать пятого марта на дорогах Петербурга ожидается гололедица. Вкупе с мокрым снегом дорожную ситуацию едва ли можно назвать благоприятной.Впрочем, практика показывает, что помнящие об осторожности водители находятся в большей безопасности и на скользкой дороге.