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В Петербурге 25 марта мокрый снег и гололедица

В Петербурге 25 марта мокрый снег и гололедица


В субботу двадцать пятого марта на дорогах Петербурга ожидается гололедица. Вкупе с мокрым снегом дорожную ситуацию едва ли можно назвать благоприятной.

Впрочем, практика показывает, что помнящие об осторожности водители находятся в большей безопасности и на скользкой дороге. Будьте осторожны!
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