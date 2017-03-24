—» Автомобильные новости » Дороги Санкт Петербурга » В аэропорту Пулково с 1 апреля изменяются условия парковки
Применить опции расширенного поиска



                                      


В аэропорту Пулково с 1 апреля изменяются условия парковки

В аэропорту Пулково с 1 апреля изменяются условия парковки


В петербургском аэропорту Пулково с первого апреля изменяются условия использования парковки. В частности упраздняется услуга «бесплатное время» в зонах краткосрочной парковки, а также снижается почасовой тариф и ценник долгосрочной аренды мест.

Открытые парковки P3 и P2, согласно информации официальных представителей воздушной гавани, переводятся на тарификацию непосредственно с момента въезда (тарифы остаются прежними). Один час парковки на площадке P4 подешевеет до 100 руб. Стоимость долгосрочной парковки со второй недели снижается до 200 руб. Тариф каждой дополнительной недели также урезан до 1 тыс. (ранее 2 тыс.) руб.

Бесплатное время в случае подъезда к терминалу с целью высадки или приема пассажиров ограничено 15 минутами.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Добавление комментария
* = поля обязательны к заполнению
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА
статистика ресурса