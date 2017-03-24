В аэропорту Пулково с 1 апреля изменяются условия парковки

В петербургском аэропорту Пулково с первого апреля изменяются условия использования парковки. В частности упраздняется услуга «бесплатное время» в зонах краткосрочной парковки, а также снижается почасовой тариф и ценник долгосрочной аренды мест.Открытые парковки P3 и P2, согласно информации официальных представителей воздушной гавани, переводятся на тарификацию непосредственно с момента въезда (тарифы остаются прежними). Один час парковки на площадке P4 подешевеет до 100 руб. Стоимость долгосрочной парковки со второй недели снижается до 200 руб. Тариф каждой дополнительной недели также урезан до 1 тыс. (ранее 2 тыс.) руб.Бесплатное время в случае подъезда к терминалу с целью высадки или приема пассажиров ограничено 15 минутами.