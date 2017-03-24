Автовладельцев Петербурга 24 марта ждет гололедица

МЧС Петербурга предостерегает автовладельцев о понижении температуры воздуха в ночные часы двадцать четвертого марта, что приведет к возникновению гололедицы. В пятницу днем потеплеет до +2 °C, однако к вечеру термометр вновь упадет ниже нулевой отметки.