Автовладельцев Петербурга 24 марта ждет гололедица
МЧС Петербурга предостерегает автовладельцев о понижении температуры воздуха в ночные часы двадцать четвертого марта, что приведет к возникновению гололедицы. В пятницу днем потеплеет до +2 °C, однако к вечеру термометр вновь упадет ниже нулевой отметки.
Будьте осторожны!
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МЧС Петербурга предостерегает автовладельцев о понижении температуры воздуха в ночные часы двадцать четвертого февраля, что приведет к возникновению гололедицы.
МВД Петербурга устанавливает личность автовладельца, повредившего вечером двадцать второго марта иномарку Alfa Romeo.
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