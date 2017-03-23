Гореловский путепровод расширят до шести полос к 2019 году

фото: Администрация Петербурга

Администрация Петербурга в начале марта определилась с подрядчиком на перестройку Гореловского путепровода. Осуществлять работы по реконструкции объекта вызвалась известная в Северной столице компания «Пилон». Суммарно переделка путепровода обойдется городу в 889,9 млн рублей.Согласно договору, все работы планируется завершить к августу 2019 года.В рамках реконструкции специалистам «Пилона» предстоит возвести в створах существующего строения новый путепровод, который будет значительно отличаться от действующего объекта. В частности, количество полос движения увеличится до шести (на настоящем этапе две). Традиционно для подобных изменений увеличится и грузоподъемность путепровода.