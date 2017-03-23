—» Автомобильные новости » Дороги Санкт Петербурга » Гореловский путепровод расширят до шести полос к 2019 году
Применить опции расширенного поиска



                                      


Гореловский путепровод расширят до шести полос к 2019 году

Гореловский путепровод расширят до шести полос к 2019 году


Администрация Петербурга в начале марта определилась с подрядчиком на перестройку Гореловского путепровода. Осуществлять работы по реконструкции объекта вызвалась известная в Северной столице компания «Пилон». Суммарно переделка путепровода обойдется городу в 889,9 млн рублей.

Согласно договору, все работы планируется завершить к августу 2019 года.

В рамках реконструкции специалистам «Пилона» предстоит возвести в створах существующего строения новый путепровод, который будет значительно отличаться от действующего объекта. В частности, количество полос движения увеличится до шести (на настоящем этапе две). Традиционно для подобных изменений увеличится и грузоподъемность путепровода.

фото: Администрация Петербурга
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Добавление комментария
* = поля обязательны к заполнению
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА
статистика ресурса