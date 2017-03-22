В Петербурге 23 марта ожидается усиление ветра

Сильный ветер ждет Петербург в четверг двадцать третьего марта. Согласно данным службы МЧС, скорость ветра может достигнуть показателя пятнадцать м/с. Ожидается, что неблагоприятное метеорологическое явление будет отмечаться в течение всех суток.
В дневные часы температура может подняться до +7 °C. Дождь.
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Сильный ветер ждет Петербург в четверг двадцать третьего марта.
В Петербурге с первого марта начались масштабные работы по мытью городских дорог и тротуаров.
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