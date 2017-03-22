В Петербурге 23 марта ожидается усиление ветра

Сильный ветер ждет Петербург в четверг двадцать третьего марта. Согласно данным службы МЧС, скорость ветра может достигнуть показателя пятнадцать м/с. Ожидается, что неблагоприятное метеорологическое явление будет отмечаться в течение всех суток.В дневные часы температура может подняться до +7 °C. Дождь.