Администрация Петербурга проектирует станции зарядки электромобилей

Петербургский комитет по строительству, в рамках мер по защите экологической безопасности, проектирует создание десяти станций зарядки для электромобилей. Планируется создание универсальных зарядных станций, предназначенных для одновременного обслуживания двух электрокаров разных производителей.В настоящее время конкретики по проекту нет, так как его реализация находится на этапе составления документации. Однако сам факт работ в направлении создания инфраструктуры для электрических автомобилей уже неплохой результат. Социологические опросы показывают, что многие водители отказываются от электрокаров не столько из-за высокой цены, сколько вследствие отсутствия сети станций зарядки.