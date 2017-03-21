Администрация Петербурга проектирует станции зарядки электромобилей
Петербургский комитет по строительству, в рамках мер по защите экологической безопасности, проектирует создание десяти станций зарядки для электромобилей. Планируется создание универсальных зарядных станций, предназначенных для одновременного обслуживания двух электрокаров разных производителей.
В настоящее время конкретики по проекту нет, так как его реализация находится на этапе составления документации. Однако сам факт работ в направлении создания инфраструктуры для электрических автомобилей уже неплохой результат. Социологические опросы показывают, что многие водители отказываются от электрокаров не столько из-за высокой цены, сколько вследствие отсутствия сети станций зарядки.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Петербургский комитет по строительству, в рамках мер по защите экологической безопасности, проектирует создание десяти станций зарядки для электромобилей.
Ограничение на следование транспорта, согласно данным службы ГАТИ, вводится на перекрестках Большого проспекта с 14–15 и 10–11 линиями.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».