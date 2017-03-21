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Администрация Петербурга проектирует станции зарядки электромобилей

Администрация Петербурга проектирует станции зарядки электромобилей


Петербургский комитет по строительству, в рамках мер по защите экологической безопасности, проектирует создание десяти станций зарядки для электромобилей. Планируется создание универсальных зарядных станций, предназначенных для одновременного обслуживания двух электрокаров разных производителей.

В настоящее время конкретики по проекту нет, так как его реализация находится на этапе составления документации. Однако сам факт работ в направлении создания инфраструктуры для электрических автомобилей уже неплохой результат. Социологические опросы показывают, что многие водители отказываются от электрокаров не столько из-за высокой цены, сколько вследствие отсутствия сети станций зарядки.
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