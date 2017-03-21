Петербургские парки закрылись на просушку раньше срока

фото: Администрация Петербурга

Петербургские садоводы в текущем году приняли решение закрыть городские парки на просушку раньше срока. В частности с двадцатого марта закрыты Казанский сквер, Таврический сад, Овсянниковский сад, Екатерининский сквер, сад Сан-Галли и сквер Галины Старовойтовой. В дальнейшем временно закроются для посещения Никольский и Лопухинский сады.Специалисты поясняют, опережение плановых сроков связано с потеплением, которое отмечается в Петербурге. В рамках регламента просушка может продолжиться до первого мая, однако по факту требуется не более трех недель, поэтому откроются петербургские парки еще в апреле. Перерыв в работе садов позволит покрасить скамейки и привести в порядок территорию.