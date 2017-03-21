В Петербурге 21 марта ожидается гололедица

В ночь и утром вторника, двадцать первого марта, на петербургских дорогах ожидается образование гололедицы. В дневные часы температура воздуха повысится до плюсовых отметок, но ночью прогнозируется 0 °C.
Днем до +7 °C. Дождь.
Будьте осторожны!
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В ночь и утром вторника, двадцать первого марта, на петербургских дорогах ожидается образование гололедицы.
Возгорание в отсеке двигателя иномарки Toyota Land Cruiser зафиксировано ведомством МЧС Петербурга вечером двадцатого марта в Петроградском районе.
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