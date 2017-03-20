Автобусы «141» и «29» меняют маршруты из-за работ на улице Салова

В связи с дорожными работами, ведущимися на улице Салова, изменяются маршруты автобусов № 141 и № 29. С двадцатого марта по семнадцатое июня автобусы будут следовать по новым маршрутам.Будьте внимательны!
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В связи с дорожными работами, ведущимися на улице Салова, изменяются маршруты автобусов № 141 и № 29.
В течение текущей недели предприятие «Мостотрест» планирует разводку четырех городских переправ.
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