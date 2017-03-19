В Петербурге 19 марта ожидается гололедица
Служба МЧС Петербурга предостерегает водителей, несмотря на середину первого весеннего месяца — девятнадцатого марта прогнозируется гололедица. Согласно прогнозу метеорологического центра ночью температура в Петербурге упадет до 0 °C.
В течение дня не исключен дождь. Пасмурно.
Будьте внимательны!
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Служба МЧС Петербурга предостерегает водителей, несмотря на середину первого весеннего месяца — девятнадцатого марта прогнозируется гололедица.
Возгорание в грузовой «ГАЗеле» зафиксировано службой МЧС Петербурга поздним вечером восемнадцатого марта на Кольцевой дороге (КАД) в Кировском районе.
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