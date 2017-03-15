Петербургский метрополитен приступил к монтажу оборудования Wi-Fi
Петербургский метрополитен приступил к монтажу специального оборудования, предназначенного для обеспечения доступа в интернет с использованием технологии Wi-Fi. Согласно информации официальных представителей предприятия, первый шкаф уже стоит на платформе станции «Улица Дыбенко».
Воспользоваться беспроводным интернетом первыми смогут пассажиры «четвертой линии». Однако в перспективе, до конца текущего года, сеть раскинется на все станции метро Петербурга.
фото: ГУП «Петербургский метрополитен»
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