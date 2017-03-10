В жилом районе Славянка появится выделенная полоса
В жилом районе Славянка (Пушкинский район Петербурга) с тридцать первого марта появится выделенная полоса — предназначенная для следования общественного транспорта. Специальная дорожная полоса проляжет по шоссе Подбельского, начиная от улицы Сетевой вплоть до улицы Новодеревенской.
Организация выделенных полос призвана сократить нагрузку посредством уменьшения количества частного транспорта. Одновременно с автобусами и троллейбусами по специальной полосе могут следовать маршрутки.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В жилом районе Славянка (Пушкинский район Петербурга) с тридцать первого марта появится выделенная полоса — предназначенная для следования общественного транспорта.
Столкновение автобуса компании-перевозчика маршрутного такси № К-404 и автомобиля LADA зафиксировано ведомством МЧС Петербурга на Санкт-петербургском шоссе.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».