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В жилом районе Славянка появится выделенная полоса

В жилом районе Славянка появится выделенная полоса


В жилом районе Славянка (Пушкинский район Петербурга) с тридцать первого марта появится выделенная полоса — предназначенная для следования общественного транспорта. Специальная дорожная полоса проляжет по шоссе Подбельского, начиная от улицы Сетевой вплоть до улицы Новодеревенской.

Организация выделенных полос призвана сократить нагрузку посредством уменьшения количества частного транспорта. Одновременно с автобусами и троллейбусами по специальной полосе могут следовать маршрутки.
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