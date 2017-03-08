Администрация Петербурга недовольна работой городского велопроката
В рамках совещания в Смольном, прошедшем седьмого марта под председательством Игоря Албина, обсуждались вопросы развития велосипедной инфраструктуры. В частности, помимо перспектив создания новых велосипедных дорожек, затронута тема работы городского профильного проката. В адрес оператора сети велопроката «Велогород» прозвучал ряд претензий.
В результате подведения итогов 2015 и 2016 года в работе «Велогорода» выявлены значительные проблемы непосредственно в функционировании сети проката. Технические трудности, связанные с изношенностью парка, а равно сбои в программном обеспечении — вызвали нарекания администрации Петербурга. Перспективы грядущего сезона велопроката также вызвали немало вопросов.
Разговор и немедленной замене оператора петербургского велопроката не идет, однако исключать такую возможность едва ли стоит. Городские власти в свою очередь придерживаются планов создания новых велодорожек. В текущем году проект получит более 130 млн рублей.
фото: Администрация Петербурга
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В рамках совещания в Смольном, прошедшем седьмого марта под председательством Игоря Албина, обсуждались вопросы развития велосипедной инфраструктуры.
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