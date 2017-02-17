В Петербурге 20 февраля «сильно дует и скользит»

В Петербурге двадцатого февраля специалисты гидрометеорологического центра прогнозируют значительное усиление ветра. Ожидаемый показатель может превысить семнадцать м/с.
В сочетании с ветром настроение автовладельцам и пешеходам подпортит гололедица.Будьте осторожны!
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В Петербурге двадцатого февраля специалисты гидрометеорологического центра прогнозируют значительное усиление ветра.
Сотрудниками полиции Ленобласти (Всеволожский район) зафиксировано разбойное нападение на водителя службы такси.
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