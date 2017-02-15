Мост Александра Невского разведут 17 февраля

Специалисты предприятия «Мостотрест» информируют о запланированной разводке моста Александра Невского в ночь на семнадцатое февраля. С 02:20 вплоть до 05:10 переправа будет недоступна для следования транспорта.
Будьте внимательны!
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Специалисты предприятия «Мостотрест» информируют о запланированной разводке моста Александра Невского в ночь на семнадцатое февраля.
Масштабный пожар на охраняемой автомобильной стоянке, зафиксирован полицейским ведомством Петербурга ранним утром шестнадцатого февраля.
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