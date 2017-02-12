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В Петербурге 14 февраля ожидается сильный ветер и гололед

В Петербурге 14 февраля ожидается сильный ветер и гололед


В Петербурге на протяжении суток вторника четырнадцатого февраля специалисты ожидают усиление ветра и образование гололедицы. ГУ МЧС Петербурга отмечает, сила ветра может достигать показателя семнадцать м/с.

В утренние часы отмечается плюсовая температура +3 °C, однако автовладельцы города сетуют на гололедицу. Гидрометеорологический центр сообщает, уже к вечеру термометр упадет ниже нулевой отметки.

Будьте осторожны!
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