В Петербурге 14 февраля ожидается сильный ветер и гололед
В Петербурге на протяжении суток вторника четырнадцатого февраля специалисты ожидают усиление ветра и образование гололедицы. ГУ МЧС Петербурга отмечает, сила ветра может достигать показателя семнадцать м/с.
В утренние часы отмечается плюсовая температура +3 °C, однако автовладельцы города сетуют на гололедицу. Гидрометеорологический центр сообщает, уже к вечеру термометр упадет ниже нулевой отметки.
Будьте осторожны!
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В автосервисе на территории Калининского района Петербурга утром четырнадцатого февраля зафиксировано возгорание.
Возгорание в автомобилях на дворовой парковке, зафиксированное службой МЧС Петербурга ночью четырнадцатого февраля, привело к повреждению трех транспортных средств.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».