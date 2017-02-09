В понедельник петербуржцев ждет оттепель
В течение наступивших выходных, одиннадцатого и двенадцатого февраля, на дрогах Петербурга сохранится гололедица. Температура воздуха, прогнозируемая специалистами метеорологического центра, будет колебаться в границах -5°C -8°C.
В понедельник петербуржцев ждет оттепель, которая — впрочем, положительно на дорожной ситуации едва ли скажется. В течение суток ожидается 0°C +2°C, что в сочетании со снегом и дождем сложно назвать благоприятными погодными условиями.
Будьте внимательны!
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Возгорание в здании автомойки зафиксировано службой МЧС Петербурга вечером одиннадцатого февраля на улице Малой Карпатской (дом № 12).
Автобус «ПАЗ» и легковой автомобиль Opel столкнулись днем одиннадцатого февраля на проспекте Елизарова (Невский район), сообщают сотрудники ведомства МЧС Петербурга.
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