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В понедельник петербуржцев ждет оттепель

В понедельник петербуржцев ждет оттепель


В течение наступивших выходных, одиннадцатого и двенадцатого февраля, на дрогах Петербурга сохранится гололедица. Температура воздуха, прогнозируемая специалистами метеорологического центра, будет колебаться в границах -5°C -8°C.

В понедельник петербуржцев ждет оттепель, которая — впрочем, положительно на дорожной ситуации едва ли скажется. В течение суток ожидается 0°C +2°C, что в сочетании со снегом и дождем сложно назвать благоприятными погодными условиями.

Будьте внимательны!
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