В Петербурге 10 февраля пройдет день «зимнего велосипеда»

В Петербурге десятого февраля, невзирая на суровые погодные условия, пройдет акция «На велосипеде на работу». С учетом сезона, который для велосипедного движения — мягко говоря, не наступил, город-победитель определится по суммарному количеству участников.Согласно статистике по всем российским городам, где пройдет акция, а для участия нужно отправиться на работу (учебу) посредством велосипеда — впоследствии будет составлен рейтинг лидеров. В минувшем году Северная столица по результатам аналогичного мероприятия заняла четвертую позицию. В акции примут участие сотрудники городского профильного комитета (КРТИ).