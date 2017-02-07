В Петербурге 10 февраля пройдет день «зимнего велосипеда»
В Петербурге десятого февраля, невзирая на суровые погодные условия, пройдет акция «На велосипеде на работу». С учетом сезона, который для велосипедного движения — мягко говоря, не наступил, город-победитель определится по суммарному количеству участников.
Согласно статистике по всем российским городам, где пройдет акция, а для участия нужно отправиться на работу (учебу) посредством велосипеда — впоследствии будет составлен рейтинг лидеров. В минувшем году Северная столица по результатам аналогичного мероприятия заняла четвертую позицию. В акции примут участие сотрудники городского профильного комитета (КРТИ).
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В Петербурге десятого февраля, невзирая на суровые погодные условия, пройдет акция «На велосипеде на работу».
В ночные часы девятого февраля на территории Невского района Петербурга службой МЧС зафиксировано возгорание на дворовой парковке.
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