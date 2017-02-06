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Биржевой мост разведут 9 и 10 февраля

Биржевой мост разведут 9 и 10 февраля


Специалисты предприятия «Мостотрест» информируют, в ночь на девятое и десяток февраля будет разведен Биржевой мост. В период с 02 ч 00 м до 02 ч 55 м, а также с 03 ч 35 м до 04 ч 55 м переправа закрывается.

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