Биржевой мост разведут 9 и 10 февраля

Специалисты предприятия «Мостотрест» информируют, в ночь на девятое и десяток февраля будет разведен Биржевой мост. В период с 02 ч 00 м до 02 ч 55 м, а также с 03 ч 35 м до 04 ч 55 м переправа закрывается.
Будьте внимательны!
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Специалисты предприятия «Мостотрест» информируют, в ночь на девятое и десяток февраля будет разведен Биржевой мост.
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