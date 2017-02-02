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В Петербурге 5 февраля прогнозируется снег и гололедица

В Петербурге 5 февраля прогнозируется снег и гололедица


В воскресенье, пятого февраля, служба МЧС Петербурга предупреждает жителей города о значительном похолодании и гололедице. Если в утренние и дневные часы показатель температуры составит порядка -4°C -5°C, то уже к вечеру и в ночное время ожидается падение до -8°C -11°C.

Специалисты МЧС отмечают, автовладельцам стоит готовиться к сильной гололедице!

Будьте внимательны!
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