В Петербурге 5 февраля прогнозируется снег и гололедица

В воскресенье, пятого февраля, служба МЧС Петербурга предупреждает жителей города о значительном похолодании и гололедице. Если в утренние и дневные часы показатель температуры составит порядка -4°C -5°C, то уже к вечеру и в ночное время ожидается падение до -8°C -11°C.Специалисты МЧС отмечают, автовладельцам стоит готовиться к сильной гололедице!