В Петербурге 5 февраля прогнозируется снег и гололедица
В воскресенье, пятого февраля, служба МЧС Петербурга предупреждает жителей города о значительном похолодании и гололедице. Если в утренние и дневные часы показатель температуры составит порядка -4°C -5°C, то уже к вечеру и в ночное время ожидается падение до -8°C -11°C.
Специалисты МЧС отмечают, автовладельцам стоит готовиться к сильной гололедице!
Будьте внимательны!
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В воскресенье, пятого февраля, служба МЧС Петербурга предупреждает жителей города о значительном похолодании и гололедице.
В Петербурге с восьмого февраля вводится ограничение для транспорта на набережной Мойки.
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