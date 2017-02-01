В Петербурге 2 февраля заморозки и гололедица

Служба МЧС Петербурга сообщает о прогнозируемых второго февраля заморозках и гололедице. Согласно данным специалистов метеорологического центра, показатель температуры составит −4°C −3 °C.
Незначительный снег добавит сложностей на дороге.Будьте внимательны!
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Служба МЧС Петербурга сообщает о прогнозируемых второго февраля заморозках и гололедице.
Сотрудниками полиции Петербурга в минувший понедельник тридцатого января зафиксировано похищение человека.
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