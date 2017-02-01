—» Автомобильные новости » Дороги Санкт Петербурга » Ремонт Дунайского путепровода запланирован на 2017 год
Применить опции расширенного поиска



                                      


Ремонт Дунайского путепровода запланирован на 2017 год

Ремонт Дунайского путепровода запланирован на 2017 год


Ремонтные работы на Дунайском путепроводе, согласно информации ведомства КРТИ, запланированы в текущем году. Суммарная стоимость проекта составляет более 73 млн рублей.

В рамках ремонтных работ планируется заменить покрытие проезжей части, нанести новую дорожную разметку, заменить деформационные швы.

В планах городского профильного комитета на текущий год также значится ремонт трех тоннелей — на Канонерском острове, около Ново-Каменного моста, на площади Победы. Ремонтные мероприятия планируется провести на городских мостах — «Мало-Крестовский», «Красного Курсанта» (река Ждановка), «Иоанновский» (Кронверкский пролив) и «Ушаковский».

фото: КРТИ
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР

Петербуржцев февраль встретит гололедицей

Ситуация на дорогах Петербурга с наступлением февраля не претерпела особых изменений в лучшую сторону — служба МЧС предостерегает водителей о сохранившейся гололедице.
Добавление комментария
* = поля обязательны к заполнению
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА
статистика ресурса