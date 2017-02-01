Ремонт Дунайского путепровода запланирован на 2017 год
Ремонтные работы на Дунайском путепроводе, согласно информации ведомства КРТИ, запланированы в текущем году. Суммарная стоимость проекта составляет более 73 млн рублей.
В рамках ремонтных работ планируется заменить покрытие проезжей части, нанести новую дорожную разметку, заменить деформационные швы.
В планах городского профильного комитета на текущий год также значится ремонт трех тоннелей — на Канонерском острове, около Ново-Каменного моста, на площади Победы. Ремонтные мероприятия планируется провести на городских мостах — «Мало-Крестовский», «Красного Курсанта» (река Ждановка), «Иоанновский» (Кронверкский пролив) и «Ушаковский».
фото: КРТИ
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