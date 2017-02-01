Ремонт Дунайского путепровода запланирован на 2017 год

фото: КРТИ

Ремонтные работы на Дунайском путепроводе, согласно информации ведомства КРТИ, запланированы в текущем году. Суммарная стоимость проекта составляет более 73 млн рублей.В рамках ремонтных работ планируется заменить покрытие проезжей части, нанести новую дорожную разметку, заменить деформационные швы.В планах городского профильного комитета на текущий год также значится ремонт трех тоннелей — на Канонерском острове, около Ново-Каменного моста, на площади Победы. Ремонтные мероприятия планируется провести на городских мостах — «Мало-Крестовский», «Красного Курсанта» (река Ждановка), «Иоанновский» (Кронверкский пролив) и «Ушаковский».