Петербуржцев февраль встретит гололедицей
Ситуация на дорогах Петербурга с наступлением февраля не претерпела особых изменений в лучшую сторону — служба МЧС предостерегает водителей о сохранившейся гололедице. В течение суток первого февраля температура не поднимется выше −2 °C −1 °C.
Снежные осадки принесут автовладельцам дополнительные сложности! Будьте осторожны!
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Ситуация на дорогах Петербурга с наступлением февраля не претерпела особых изменений в лучшую сторону — служба МЧС предостерегает водителей о сохранившейся гололедице.
В Приморском районе Петербурга вечером тридцатого января зафиксирована транспортная авария с участием полицейского автомобиля.
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