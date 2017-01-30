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Петербуржцев февраль встретит гололедицей

Петербуржцев февраль встретит гололедицей


Ситуация на дорогах Петербурга с наступлением февраля не претерпела особых изменений в лучшую сторону — служба МЧС предостерегает водителей о сохранившейся гололедице. В течение суток первого февраля температура не поднимется выше −2 °C −1 °C.

Снежные осадки принесут автовладельцам дополнительные сложности! Будьте осторожны!
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Петербуржцев февраль встретит гололедицей

Ситуация на дорогах Петербурга с наступлением февраля не претерпела особых изменений в лучшую сторону — служба МЧС предостерегает водителей о сохранившейся гололедице.

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