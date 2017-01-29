МЧС Петербурга предостерегает о сильной гололедице 31 января
Служба МЧС Петербурга предостерегает жителей города о сильной гололедице во вторник тридцать первого января. В течение дня, отмечают специалисты гидрометеорологического центра, температура понизится до показателя -1°C -3°C.
В конце января, судя по сводке дорожных происшествий, гололед спровоцировал ряд групповых транспортных аварий. Сколь ни печально, не обошлось без пострадавших.
Будьте внимательны!
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Глава Петербурга тридцатого января принял участие в открытии специального сервиса поминутной аренды автомобиля.
Служба МЧС Петербурга предостерегает жителей города о сильной гололедице во вторник тридцать первого января.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».