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В петербургских автобусах введут оплату банковскими картами

В петербургских автобусах введут оплату банковскими картами


В автобусах на всей территории Петербурга, сообщают официальные представители профильного предприятия «Пассажиравтотранс», планируется установить терминалы для оплаты банковской картой. В минувшем году данный способ использовали более 23 тыс. пассажиров, а ведь услуга действовала только на двух маршрутах.

Сервис оплаты проезда посредством банковской карты появился в Петербурге еще в прошлом году, однако инновация была доступная лишь в нескольких автобусах (маршрут № 39), курсирующих между воздушной гаванью и метро «Московская». Практика показала, услуга востребована пассажирами. В связи с популярностью сервиса «Пассажиравтотранс» проводит аукцион среди банков.

Определиться с финансовой организацией, которая установит терминалы во всех петербургских автобусах, планируется первого марта. Сервис должен заработать в текущем году.
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