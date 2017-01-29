В петербургских автобусах введут оплату банковскими картами

В автобусах на всей территории Петербурга, сообщают официальные представители профильного предприятия «Пассажиравтотранс», планируется установить терминалы для оплаты банковской картой. В минувшем году данный способ использовали более 23 тыс. пассажиров, а ведь услуга действовала только на двух маршрутах.Сервис оплаты проезда посредством банковской карты появился в Петербурге еще в прошлом году, однако инновация была доступная лишь в нескольких автобусах (маршрут № 39), курсирующих между воздушной гаванью и метро «Московская». Практика показала, услуга востребована пассажирами. В связи с популярностью сервиса «Пассажиравтотранс» проводит аукцион среди банков.Определиться с финансовой организацией, которая установит терминалы во всех петербургских автобусах, планируется первого марта. Сервис должен заработать в текущем году.