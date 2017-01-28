В понедельник 30 января на дорогах Петербурга ожидается гололедица
В начале недели, тридцатого января, на дорогах Петербурга прогнозируется образование гололедицы. В течение суток, согласно данным метеорологического центра ожидается 0 °C -1 °C.
В дневные часы не исключено усиление ветра до двенадцати м/с. Осадки в виде снега с дождем. Специалисты МЧС предостерегают о значительной опасности выхода на лед.
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В начале недели, тридцатого января, на дорогах Петербурга прогнозируется образование гололедицы.
В Петербурге двадцать девятого января сотрудниками полиции зафиксировано разбойное нападение на водителя таксомоторной компании.
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