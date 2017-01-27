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МЧС Петербурга предостерегает об опасности выхода на лед

МЧС Петербурга предостерегает об опасности выхода на лед


Специалисты ведомства МЧС Петербурга предостерегают жителей города о значительной опасности выхода не лед. В городе отмечается потепление, которое продлится в течение нескольких дней.

В связи со сложившейся ситуацией ледовый покров быстро утрачивает свою прочность.
Будьте осторожны!

фото: ГУ МЧС
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