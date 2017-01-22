В Петербурге дорожные службы усиленно борются с гололедицей

Служба МЧС Петербурга в преддверии похолодания двадцать четвертого января предостерегала жителей города о сильной гололедице. Суммарно на борьбу со скользкой дорогой во вторник вышли более 1 тыс. специалистов и 670 единиц техники. В помощь дворникам задействованы и другие сотрудники дорожных предприятий, не занятые в рамках рабочего графика.Решение об усилении было принято в ходе внеочередного совещания, прошедшего в утренние часы под руководством главы городского комитета по благоустройству Владимира Рублевского. Главная задача, поставленная перед дорожными службами — ликвидировать гололед. В Петербурге накануне отмечался снег с дождем, а спустя несколько часов температура упала ниже ноля.Специалисты комитета принимают сообщения от жителей города по телефону: 314-60-13 (круглосуточно).