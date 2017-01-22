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Тучков мост планируется открыть в конце 2017 года

Тучков мост планируется открыть в конце 2017 года


В Петербурге продолжаются работы по реконструкции Тучкова моста. Согласно информации городского комитета КРТИ, подрядчик проводит мероприятия — по замене конструкций разводного строения, укладке проезжей части, устройству электротехнического и гидравлического оборудования.

Ремонт переправы проходит в соответствии с плановым графиком. Специалисты КРТИ отмечают, работы на Тучковом мосту не прерывались даже в период значительного ухудшения погодных условий. Реконструкция на настоящем этапе завершена на 28,6 процента.

Тучков мост планируется открыть в конце 2017 года


В первоначальном виде проект предполагал полное завершение работ в первой половине будущего года. Однако оптимизация технических решений, поясняют представители городского профильного комитета, позволит открыть движение по переправе в конце текущего года.

фото: КРТИ Петербурга
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