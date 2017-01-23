Петербургские службы в течение недели вывезли более 140 тыс. кубометров снега

В Петербурге на протяжении минувшей недели с шестнадцатого по двадцать второе января дорожные службы вывезли более 140 тыс. кубометров снега. Суммарно согласно статистическим данным с начала сезона с петербургских дорог и улиц убрано порядка 1,4 млн кубометров зимних осадков.В понедельник, двадцать третьего января, в Петербурге отмечается «нулевая» температура. Однако уже завтрашнее утро встретит жителей города заморозками. Специалисты «горячей зимней линии» по-прежнему готовы зафиксировать сетования петербуржцев на некачественную уборку (314-60-13, 576-14-83).