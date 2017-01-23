—» Автомобильные новости » Дороги Санкт Петербурга » Петербургские службы в течение недели вывезли более 140 тыс. кубометров снега
Применить опции расширенного поиска



                                      


Петербургские службы в течение недели вывезли более 140 тыс. кубометров снега

Петербургские службы в течение недели вывезли более 140 тыс. кубометров снега


В Петербурге на протяжении минувшей недели с шестнадцатого по двадцать второе января дорожные службы вывезли более 140 тыс. кубометров снега. Суммарно согласно статистическим данным с начала сезона с петербургских дорог и улиц убрано порядка 1,4 млн кубометров зимних осадков.

В понедельник, двадцать третьего января, в Петербурге отмечается «нулевая» температура. Однако уже завтрашнее утро встретит жителей города заморозками. Специалисты «горячей зимней линии» по-прежнему готовы зафиксировать сетования петербуржцев на некачественную уборку (314-60-13, 576-14-83).
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Добавление комментария
* = поля обязательны к заполнению
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА
статистика ресурса