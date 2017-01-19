—» Автомобильные новости » Дороги Санкт Петербурга » В Петербурге на выходных ожидается гололедица и дождь со снегом
Применить опции расширенного поиска



                                      


В Петербурге на выходных ожидается гололедица и дождь со снегом

В Петербурге на выходных ожидается гололедица и дождь со снегом


В течение грядущих выходных двадцать первого и двадцать второго января, согласно данным специалистов метеорологического центра, на дорогах Петербурга ожидается гололедица и дождь со снегом. В субботу прогнозируемая температура -4 °C -5 °C. Снежные осадки.

В воскресенье днем температура воздуха перевалит нулевую отметку — ожидаемый показатель +2°C +3°C. Дождь со снегом. В утренние часы сохранятся заморозки, поэтому забывать о скользкой дороге не стоит.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Добавление комментария
* = поля обязательны к заполнению
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА
статистика ресурса