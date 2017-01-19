В Петербурге на выходных ожидается гололедица и дождь со снегом

В течение грядущих выходных двадцать первого и двадцать второго января, согласно данным специалистов метеорологического центра, на дорогах Петербурга ожидается гололедица и дождь со снегом. В субботу прогнозируемая температура -4 °C -5 °C. Снежные осадки.В воскресенье днем температура воздуха перевалит нулевую отметку — ожидаемый показатель +2°C +3°C. Дождь со снегом. В утренние часы сохранятся заморозки, поэтому забывать о скользкой дороге не стоит.