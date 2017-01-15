Станция метро «Лесная» с 28 января закрывается на ремонт
С двадцать восьмого января станция метро «Лесная» закрывается для проведения ремонтных мероприятий. Согласно информации представителей петербургского метрополитена, запланированы масштабные мероприятия — замена дверей, ремонт эскалаторов, монтаж новой противопожарной системы.
В связи с закрытием станции вводится временный автобусный маршрут № 1 МА. Транспортировка пассажиров будет осуществляться между станциями «Выборгская» (улица Смолячкова, проспект Лесной, улица Кантемировская) и «Лесная» (улица Кантемировская, улица Харченко, проспект 1-йМуринский, проспект Лесной, улица Гренадерская, проспект Большой Сампсониевский, улица Смолячкова).
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С двадцать восьмого января станция метро «Лесная» закрывается для проведения ремонтных мероприятий.
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