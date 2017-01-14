Автостоянка на Народного Ополчения открылась после автоматизации
Автомобильная стоянка в Кировском районе Петербурга, расположенная на проспекте Народного Ополчения (дом № 179), открыта после работ по автоматизации. Городской центр управления парковка отмечает, стоянка готова к приему транспортных средств на платной основе.
В рамках работ на автостоянке установлены системы наблюдения, терминалы оплаты, электронное табло.
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Автомобильная стоянка в Кировском районе Петербурга, расположенная на проспекте Народного Ополчения (дом № 179), открыта после работ по автоматизации.
В Петербурге утром пятнадцатого января на территории поселка Александровская (Пушкинский район) вооруженные злоумышленники ограбили водителя такси.
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