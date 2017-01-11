Станция метро «Ломоносовская» с 18 января ограничивается на вход
Станция петербургского метро «Ломоносовская» с восемнадцатого января ограничивается на вход. Официальные представители метрополитена сообщают, изменения будут действовать в течение часа, начиная с 07:50 (рабочие дни).
Снять ограничения планируется двадцать седьмого февраля. В качестве причин называется модернизация эскалаторов.
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Станция петербургского метро «Ломоносовская» с восемнадцатого января ограничивается на вход.
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