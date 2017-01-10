В Петербурге на Исполкомской улице провалился асфальт
В Петербурге вечером двенадцатого января на Исполкомской улице (Центральный район) вследствие прорыва трубы водоснабжения провалился асфальт. Одновременно с клубами пара неподалеку от дома № 5 возникла значительная проблема с движением транспорта.
Обвал зафиксирован в зоне пешеходного перехода. Специалисты предприятия «Теплосеть» проводят ремонтные работы.
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В Петербурге вечером двенадцатого января на Исполкомской улице (Центральный район) вследствие прорыва трубы водоснабжения провалился асфальт.
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