В Петербурге 12 и 13 января съемки фильма ограничат движение
В Петербурге двенадцатого и тринадцатого января съемки фильма приведут к ограничению движения. В частности двенадцатого января ограничение вводится — на набережной Мойки (от проспекта Невского до моста Певческого 10:00 — 15:00) и (от переулка Волынского до моста Певческого 11:00 — 00:00). Певческом мосту (15:00 — 00:00).
Тринадцатого января ограничивается набережная Мойки (от переулка Аптекарского до моста 2-го Садового 09:00 — 13:00) и набережная Грибоедова (от площади Конюшенной до набережной Мойки 16:00 — 00:00).
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В Петербурге двенадцатого и тринадцатого января съемки фильма приведут к ограничению движения.
Службой МЧС Петербурга вечером десятого января в Калининском районе зафиксировано столкновение автомобиля Toyota и автобуса маршрутного такси.
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