—» Автомобильные новости » Дороги Санкт Петербурга » В Петербурге 12 и 13 января съемки фильма ограничат движение
Применить опции расширенного поиска



                                      


В Петербурге 12 и 13 января съемки фильма ограничат движение

В Петербурге 12 и 13 января съемки фильма ограничат движение


В Петербурге двенадцатого и тринадцатого января съемки фильма приведут к ограничению движения. В частности двенадцатого января ограничение вводится — на набережной Мойки (от проспекта Невского до моста Певческого 10:00 — 15:00) и (от переулка Волынского до моста Певческого 11:00 — 00:00). Певческом мосту (15:00 — 00:00).

Тринадцатого января ограничивается набережная Мойки (от переулка Аптекарского до моста 2-го Садового 09:00 — 13:00) и набережная Грибоедова (от площади Конюшенной до набережной Мойки 16:00 — 00:00).
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Добавление комментария
* = поля обязательны к заполнению
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА
статистика ресурса