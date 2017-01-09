В Петербурге 12 и 13 января съемки фильма ограничат движение

В Петербурге двенадцатого и тринадцатого января съемки фильма приведут к ограничению движения. В частности двенадцатого января ограничение вводится — на набережной Мойки (от проспекта Невского до моста Певческого 10:00 — 15:00) и (от переулка Волынского до моста Певческого 11:00 — 00:00). Певческом мосту (15:00 — 00:00).Тринадцатого января ограничивается набережная Мойки (от переулка Аптекарского до моста 2-го Садового 09:00 — 13:00) и набережная Грибоедова (от площади Конюшенной до набережной Мойки 16:00 — 00:00).