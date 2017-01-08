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В Петербурге 10 января мокрый снег и гололедица

В Петербурге 10 января мокрый снег и гололедица


Сильные морозы временно оставили Северную столицу, однако на смену им пришли другие — не менее неблагоприятные погодные условия. Во вторник десятого января на дорогах Петербурга прогнозируется мокрый снег и гололедица!

Температура будет колебаться в диапазоне от 0 °C до -4 °C. Показатель силы ветра достигнет одиннадцати м/с.

Будьте осторожны!
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