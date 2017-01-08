В Петербурге 10 января мокрый снег и гололедица
Сильные морозы временно оставили Северную столицу, однако на смену им пришли другие — не менее неблагоприятные погодные условия. Во вторник десятого января на дорогах Петербурга прогнозируется мокрый снег и гололедица!
Температура будет колебаться в диапазоне от 0 °C до -4 °C. Показатель силы ветра достигнет одиннадцати м/с.
Будьте осторожны!
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Сильные морозы временно оставили Северную столицу, однако на смену им пришли другие — не менее неблагоприятные погодные условия.
Специалисты центра управления парковками Петербурга сообщают, реконструкция объекта около станции метро «Ладожская» завершена.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».