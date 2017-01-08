Перехватывающая парковка около «Ладожской» открыта после реконструкции
Специалисты центра управления парковками Петербурга сообщают, реконструкция объекта около станции метро «Ладожская» завершена. Перехватывающая парковка (проспект Заневский) открыта для использования.
В рамках работ на парковке установлены терминалы оплаты, системы видеонаблюдения, электронное табло.
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Сильные морозы временно оставили Северную столицу, однако на смену им пришли другие — не менее неблагоприятные погодные условия.
Специалисты центра управления парковками Петербурга сообщают, реконструкция объекта около станции метро «Ладожская» завершена.
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