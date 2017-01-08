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Перехватывающая парковка около «Ладожской» открыта после реконструкции

Перехватывающая парковка около «Ладожской» открыта после реконструкции


Специалисты центра управления парковками Петербурга сообщают, реконструкция объекта около станции метро «Ладожская» завершена. Перехватывающая парковка (проспект Заневский) открыта для использования.

В рамках работ на парковке установлены терминалы оплаты, системы видеонаблюдения, электронное табло.
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